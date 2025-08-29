Kars Kağızman’da Silah Ele Geçirildi

OPERASYONUN KAPSAMI

Kars’ın Kağızman ilçesinde, yasadışı silah ve mühimmat bulunduran kişilere yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Kars İl Jandarma Komutanlığı, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, operasyonu almak için harekete geçti.

ELE GEÇİRİLEN ARAÇ VE GEREÇLER

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Kaleşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 345 adet tabanca mühimmatı ve 134 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

GÖZALTILAR VE ADLİ İŞLEM

Olayla ilgili olarak toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5’i mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.