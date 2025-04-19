Kars Kent Konseyi Başkanı Ziyaret Gerçekleştirdi

KARS KENT KONSEYİ ZİYARETİ

Kars Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ataman Karaçöp ve yönetim kurulu üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nı ziyaret etti. Karaçöp ve heyeti, KATSO Başkanı Kadir Bozan tarafından karşılandı. Ziyarette, Kent Konseyi’nin hazırladığı “Çocuk Mutluluğu Projesi” ve bu projeye temel oluşturan araştırma raporu hakkında bilgi veriliyor.

KARS’IN İHTİYAÇLARINA IŞIK TUTACAK ÇALIŞMA

Kars’ın ihtiyaçlarına ışık tutacak bu çalışmanın, yerel yönetimler ve tüm paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Başkan Kadir Bozan, Kars’ın gelişimi için çalışan her kuruma olduğu gibi, Kent Konseyi’nin de yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtiyor. Bozan, nazik ziyaretleri ve samimi paylaşımları için Prof. Dr. Ataman Karaçöp’e ve değerli kurul üyelerine teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diliyor.

FİKİR ALIŞVERİŞİ VE İŞ BİRLİĞİ

Ziyaret sırasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuluyor. Karaçöp ve beraberindekiler, KATSO’dan ayrılmadan önce iş birliği ve ortak projeler hakkında da görüşmeler yapıyor.