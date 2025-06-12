KARS Lisesi Öğrencileri, Romanları Canlandırdı

ÖĞRENCİLER KİTAP KARAKTERLERİNİ CANLANDIRDI

Kars Hüsnü Mehmet Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca okudukları Türk ve dünya edebiyatından romanların karakterlerini canlandırdı. Etkinlik, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi ve renkli görüntülerle dolu bir atmosfer yarattı. Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten’de düzenlenen şenlik, lisenin kitap kulübü öğretmenleri Ümran Öztürk ve Ömer Erkmen ile öğrencileri tarafından hazırlandı. Etkinlikte öğrenciler, yıl içerisinde okudukları romanların karakterlerini canlandırdı.

GELENEKSEL FESTİVALDE ÖZENLE HAZIRLANAN KOSTÜMLER

Geleneksel hale getirilen bu festivalde, romanların temalarına uygun kostümler özenle hazırlandı ve romanlardan küçük kesitler sergilendi. Öğrenciler, canlandırdıkları karakterleri izleyicilere defile şeklinde sundu ve sonrasında hazırlanan stantların başına geçti. Katılımcılar, stantları gezerek kitaplar ve karakterler hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Öğrenciler bu yıl, Jane Austen’in “Aşk ve Gurur”, Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”, Tolstoy’un “Anna Karenina” gibi önemli eserlerden karakterleri canlandırdı.

ETKİNLİK KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI ARTIRIYOR

Geçen yıl Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” kitabından ‘Bihter’ karakterini canlandıran Kevser Ubiç (16), etkinliğin eğlenceli olduğunu belirtirken, “Kitap okuyoruz ve bu etkinlik kitap okumaya teşvik edici bir etkinlik. Kitabımızı okuyarak o karakteri yaşıyoruz” dedi. Kübra Demir (17), kitap okumanın kültürel bakış açılarını genişletme açısından büyük bir katkı sağladığını vurguladı. Hazal Mamik (15) ise ilk kez katıldığı etkinlikte “Jose Saramago’nun ‘Körlük’ kitabını okuduk. Etkinlik, farklı kültürleri ve bakış açılarını tanımamıza neden oluyor” şeklinde konuştu.