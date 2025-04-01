Kars Peynir Müzesi’ne Yoğun İlgi

PEYNİR MÜZESİ ZİYARETÇİ SAYISI

Kars’taki “Dünya’nın 18. Peynir Rotası” olarak tescillenen Peynir Müzesi, 2025 yılının ilk 3 ayında yaklaşık 25 bin yerli ve yabancı turiste kapılarını açtı. Türkiye’nin ilk ve tek peynir müzesi olarak öne çıkan bu mekan, 30’dan fazla peynir çeşidini sergiliyor.

YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Müze Müdürü Yeşim Koç, müzeye olan ilgiyi artırarak, “Ramazan Bayramı ve 9 günlük tatilden dolayı ziyaretçilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. 2025 yılı 3 aylık süreç içerisinde yaklaşık 25 bin ziyaretçimiz oldu. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir rakam, önümüzdeki aylarda da artacağından eminim” şeklinde konuştu. Kars’ın turizmine de önemli katkılar sağlayan müze, ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken bir yer olduğunu vurguluyor.

MÜZEDEN NE BEKLENİYOR?

Kars Peynir Müzesi, girişten itibaren ziyaretçilerini etkileyerek ahır bölümü, içi süt dolu güğümler ve peynirin imalat sürecini anlatan bölümlerle dolu. Ayrıca geçmişten günümüze peynir yapımında kullanılan araç ve gereçler sergileniyor. Müze içerisinde temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü gibi çeşitli bölümler de mevcut. Kars Peynir Müzesi, Türkiye’nin ilk tematik müzesi olmasının yanı sıra, Kars’ın yeni cazibe merkezi olma özelliği taşıyor.