Kars’ta 100 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

KARS’TA DÜZENLENEN OPERASYONUN DETAYLARI

Kars’ta gerçekleştirilen bir operasyonda 100 bin adet boş makaron ile 21 bin 760 adet dolu makaron ele geçirildi. Kars Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentteki kaçakçılık faaliyetlerini ortaya çıkararak yasa dışı tütün ve tütün ürünleri ticaretini önlemek amacıyla operasyon düzenledi.

OPERASYONDAN ELDE EDİLEN BULGULAR

Gerçekleştirilen operasyon sırasında yapılan aramalar sonucunda, 100 bin adet boş makaron ile 21 bin 760 adet doldurulmuş makaron güvenlik altına alındı. Bu olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan iki kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem gerçekleştirildi.