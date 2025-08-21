Kars’ta 30 Bin Makaron Ele Geçirildi

KARS’TA YASADIŞI TÜTÜN TİCARETİNE DARBE

Kars’ta gerçekleştirilen KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kars Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve yasa dışı tütün ile tütün ürünleri ticaretini durdurmak amacıyla çalışmalara devam ediyor.

YAPILAN OPERASYON DETAYLARI

KOM ekipleri, takibe aldıkları bir aracı durdurup arama yapma kararı aldı. Yapılan arama sonucunda, 30 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi ve güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla adli işlemlere tabi tutuldu.

Bu gelişmeler, Kars’ta kaçakçılıkla mücadele çabalarının kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.