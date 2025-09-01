Kars’ta 4 Kızıl Tilki Yavrusu Geliyor

KIZIL TİLKİ YAVRULARI MAHALLEYE GELİYOR

Kars’ta her akşam mahalleye inen dört kızıl tilki yavrusu, mahalle sakinleri tarafından besleniyor. Sarıçam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış ilçesi, birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor. Bu bölgede bozayı, kurt, vaşak, tilki, karaca ve tavşan gibi hayvanların yaşam alanları bulunuyor. Özellikle geceleri ormanlık bölgeye yakın yerleşim alanlarında bozayı ve kızıl tilkilerin sıkça görülmesi dikkat çekiyor.

MAHALLE HALKI TİLKİ YAVRULARINA SAHİP ÇIKIYOR

Tepe Mahallesi’nde yaklaşık beş aydır görülen dört kızıl tilki yavrusu, mahalle halkı tarafından sevilip besleniyor. Her akşam mahalle sakinleri, bu yavruları karınlarını doyurduklarında ormanın yolunu tutuyor. Vatandaşlardan Ömer Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıl tilki yavrularının mahalleye alıştığı bilgisini verdi. Ayan, tilkilerin her akşam bahçesine geldiğini belirterek, “Geçen yıl annelerini besliyorduk, bu sene dört yavruyu besliyoruz. Onlar da bize alıştı. Her akşam geliyorlar, bisküvi ve yemek veriyoruz, ekmekle besliyoruz.” şeklinde konuştu.

TİLKİLER MAHALLEYE RAHATÇA GELİYOR

Mahalle sakinlerinden Bülent Koç, tilki yavrularının sürekli mahallelerine geldiğini ve onları özenle beslediğini anlattı. Bu durum, hem tilkilerin hem de mahalle halkının birbirine alıştığını gösteriyor. Mahalleliler bu sevimli yavrularla olan bağlarını her geçen gün güçlendiriyor.