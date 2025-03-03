Kars’ta 4 Mart Okul Tatil Mi?

MÜJDELERLE DOLU KAR YAĞIŞLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarıların ardından, Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle Kars ilinde okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili merak artıyor. Meteoroloji, birçok il için daha güçlü kar yağışı uyarısında bulundu. Kars okullar tatil mi son dakika bilgilerini merak edenler için gelişmeler sürüyor. “Kars Valiliği Açıklaması – Kar tatili?” sorusunun yanıtı henüz belli değil.

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT!

Son günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek kar örtüsü oluşmuş durumda. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği gelecek günlerde, Pazartesi gününden itibaren normal seviyelere çıkması bekleniyor. Özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı alanlarda çığ riskinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle, çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hem ilgililerin hem de vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

KUZEY EGE’DE FIRTINA BEKLENİYOR

Kuzey Ege bölgesinde rüzgarın, yarından itibaren (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, yani 50 ila 75 km/saat hızıyla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 4 Mart 2025 Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kars Valiliği’nden ise henüz 4 Mart Salı günü ile ilgili tatil açıklaması yapılmamış durumda.