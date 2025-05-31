Kars’ta 4 Yaralı Zincirleme Kaza

KAZA BİLGİLERİ

Kars’ta yaşanan zincirleme kazada, 4 çeşitli aracın karıştığı olay sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Kars-Erzurum karayolundaki Azat köyü kavşağında gerçekleşti. C.A. yönetimindeki 42 ARZ 631 plakalı hafif ticari araç, H. Y. idaresindeki 36 FC 789 plakalı hafif ticari araç ve S. K. kullandığı 53 ADD 230 plakalı otomobil, Harakani Devlet Hastanesi’ni geçerken çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazanın şiddetiyle yoldan fırlayan taşlar, karşı yönden gelen A. Ö.’nün kullandığı 34 GK 0553 plakalı hafif ticari araca isabet etti. Kaza sonucunda bir araç devrildi ve bir diğeri trafik levhalarına çarparak durdu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANE VE TEDAVİ SÜRECİ

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayrıca, kazaya karışan araçlar olayın ardından gelen çekicilerle yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili olarak tahkikat süreci başlatıldı.