Kars’ta 4 Yıl Hapis Cezalı Yakalandı

HAPİS CEZASI BULUNAN KİŞİ YAKALANDI

Kars’ta, kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında, “ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma” suçlarından toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası olan bir kişi, Sarıkamış ilçesindeki saklanma yerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİ İŞLEM SONRASI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı’na getirilerek gerekli adli işlemleri yapıldı. Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Kars Valiliği, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısları, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.