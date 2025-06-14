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Kars’ta 67 Ekip, 289 Jandarma İle Uygulama Yapıldı

KARS’TA GÜVENLİK UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kars’ta düzenlenen “Huzurlu Sokaklar Uygulaması”na 67 ekip ve 289 jandarma katıldı. Kars İl Jandarma Komutanlığı’nın organize ettiği bu uygulamada toplamda 2 bin 893 kişi sorgulandı, ayrıca 858 araç denetlendi.

AİLE VE İŞYERİ GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Uygulama kapsamında 64 işyeri, 41 kullanılmayan bina ve 33 park ile bahçe kontrol edildi. Silahla ateş etme suçundan yakalanan bir kişi tutuklanırken, 22 yoklama kaçağı ve bakaya olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan denetimlerde 1 aracı trafikten men etti ve 15 araca idari para cezası uygulandı.

UYGULAMALAR SÜRECEK

Kars İl Jandarma Komutanlığı, güvenlik uygulamalarının hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Bu tür uygulamalar, yerel halkın güvenliğini sağlamak amacıyla düzenleniyor.

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