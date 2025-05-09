Kars’ta Açık Kapı Ziyareti Yapıldı

KARS’TA ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kars’ta, Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne bir ziyaret yapıldı. Vatandaşlarla iletişim kurmayı ve taleplerini etkin şekilde alarak takip etmeyi hedefleyen Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, kentteki eğitim ve öğretim kurumları ile özel eğitim merkezlerinde öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Bu süreç, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların bir parçası olarak düzenlendi.

ETKİNLİKLERLE DOLU BİR GÜN

Kars Valiliği’nin himayelerinde özel bireylere hizmet veren 75. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu, Dede Korkut Özel Eğitim Meslek Okulu, Kızılay Özel Eğitim Anaokulu ve Özel Akademi, Ay Çare, Deniz ve Umut Bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ziyaret edildi. Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri, uzman personel eşliğinde çocuklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek, onların mutluluğunu artırdı. Öğrenciler bu etkinliklerde eğlenceli zaman geçirirken, öğretmenler de taleplerini Açık Kapı Şube Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşma imkanı buldu.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Açık Kapı Şube Müdürlüğü, vatandaş memnuniyetine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ziyaretlerin amacı, özel eğitim merkezlerindeki bireylerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve bu doğrultuda hizmet sunmaktır.