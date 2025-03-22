Kars’ta Aniden Bastıran Kar Sürprizi

KAR YAĞIŞI KARS’TA ETKİLİ OLDU

Kars’ta aniden yağan kar, etrafı tamamen beyaz bir örtüyle kapladı. Meteoroloji yetkilileri, Kars’ta soğuk havanın bir süre daha etkili olacağını ve kar yağışının özellikle yüksek bölgelerde devam edeceğini bildiriyor. Baharı sabırsızlıkla bekleyen Karslılar ise “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” deyiminin bir kez daha haklı çıktığını vurguladı.

Kentte yüksek kesimlerde meydana gelen kar ve tipi, sürücüler için zor anlara neden oluyor. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıyor. Bu arada, Kars’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Kentte ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.