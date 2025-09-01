Haberler

Kars’ta Anız Yangını Söndürüldü

ASKERİ TATBİKAT ALANINDA YANGIN ÇIKTI

Kars’ta, askeri tatbikat alanında anız yangını meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kars merkezine bağlı Gelirli Köyü çevresindeki tatbikat alanında, henüz belirgin olmayan bir sebepten dolayı anız yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarın ardından, bölgeye Kars Belediyesi’nin itfaiye ekipleri ile askeri itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında yaklaşık 70 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı ifade ediliyor.

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

