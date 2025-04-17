Kars’ta Anne Adaylarına Eğitim Veriliyor

JANDARMA’DAN ANNE ADAYLARINA EĞİTİM PROGRAMI

Kars İl Jandarma Komutanlığı, anne adaylarına yönelik düzenlediği eğitimlerle dikkat çekiyor. Kars’ın Akyaka ilçesinde Akyaka Jandarma Komutanlığı, Üçpınar köyü Ortaokulu’nda “En İyi Narkotik Polisi Anne” Projesi çerçevesinde 63 anne ve anne adayına eğitim verdi. Jandarma, narkotik suçların engellenmesi, madde bağımlılığıyla mücadele ve aile içindeki bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Gerçekleştirilen eğitimde, anne adaylarına madde bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler, evde güvenli bir ortam oluşturma yöntemleri ve aile içindeki bilinçli ebeveynliğin önemi anlatıldı. Uzman jandarma ekipleri, anne adaylarını çocuklarını madde bağımlılığından korumak için alabilecekleri tedbirler, narkotik maddelerin etkileri ve çocuklarda bağımlılık belirti ve gözlemleri hakkında bilgilendirdi. Ayrıca, narkotik suçların toplumsal etkileri, aile içindeki rolün önemi ve destek hattı gibi pratik bilgilerin paylaşılması da sağlandı. Eğitim, yalnızca anne adaylarını değil tüm aile üyelerini kapsayacak şekilde genişletildi.

BİLİNÇLİ ANNE ADAYLARI, BİLİNÇLİ TOPLUM

Katılımcılara, madde bağımlılığının aileye verdiği zararları azaltmak ve bu tür olaylarla başa çıkabilmek için nasıl hareket edileceğine dair tavsiyeler sunuldu. Jandarma ekipleri, “Anne adayları, toplumun temellerini atan ilk bireylerdir. Bu nedenle onların bilinçli bir şekilde eğitilmesi, sadece çocuklarını değil tüm toplumu koruma anlamına geliyor. Jandarma olarak bu tür eğitimleri artırarak, farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Eğitim sonunda katılımcılar, narkotik madde bağımlılığıyla mücadelede sorumluluk alacaklarına dair söz verdiler. Ayrıca katılımcılara çeşitli broşürler ve kaynak kitaplar dağıtıldı. Jandarma, bu tür eğitimlerin daha yaygın hale getirilmesine ve daha fazla bireyin farkındalık sahibi olmasına yönelik çalışmalarını sürdürecek.