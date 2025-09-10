Kars’ta Araç Domuza Çarptı, Telef Oldu

DOMUZUN TELEF OLDUĞU KAZA

Kars’ta meydana gelen bir kazada, bir aracın çarptığı domuz telef oldu. Kazada, domuza çarpan otomobilin parçaları karayoluna yayıldı. Havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmak için yola inen domuzların, bu tür kazalara sebep olma ihtimali artıyor.

KAZA ANINDA YARALANAN SÜRÜCÜ

Kars’tan Ardahan yönüne gitmekte olan kimliği belirlenmeyen sürücü, Mezra köyü girişinde aniden önüne çıkan domuza çarptı. Domuz çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulurken, sürücü ise yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldıktan sonra sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan otomobil, bir çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve etrafa saçılan parçalarıyla birlikte maddi hasar meydana geldi. Telef olan domuz ise yol kenarına alındı. Jandarma trafik ekipleri, sürücülere özellikle akşam saatlerinde ve kırsal alanlarda seyahat ederken yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.