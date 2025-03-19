Kars’ta Araç Sayısı 51 Bin 881’i Buldu

RAPORLARDA ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanan raporlara göre, 2024 yılı Şubat ayında Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 881 olarak belirlendi. Şehirdeki araç filosunda en büyük oranı otomobiller alırken, bu grubu kamyonetler, motosikletler ve traktörler izliyor. Veriler, Kars’taki motorlu taşıt sayısının sürekli bir artış gösterdiğini ortaya koyarken, bu durum şehirdeki ulaşım yoğunluğunu da gözler önüne seriyor.

DENETİMLER ARTTI, SÜRÜCÜLER UYARILDI

Artan araç sayısıyla birlikte Kars’ta trafik güvenliği için denetimlerin artırıldığı bildirildi. Sürücüler, trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıldı. Karslı vatandaşlar ise, artan araç sayısının şehir içindeki trafiği olumsuz etkilediğini belirtirken, alternatif ulaşım çözümlerinin değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.