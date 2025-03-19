Haberler

Kars’ta Araç Sayısı 51 Bin 881’i Buldu

RAPORLARDA ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanan raporlara göre, 2024 yılı Şubat ayında Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 881 olarak belirlendi. Şehirdeki araç filosunda en büyük oranı otomobiller alırken, bu grubu kamyonetler, motosikletler ve traktörler izliyor. Veriler, Kars’taki motorlu taşıt sayısının sürekli bir artış gösterdiğini ortaya koyarken, bu durum şehirdeki ulaşım yoğunluğunu da gözler önüne seriyor.

DENETİMLER ARTTI, SÜRÜCÜLER UYARILDI

Artan araç sayısıyla birlikte Kars’ta trafik güvenliği için denetimlerin artırıldığı bildirildi. Sürücüler, trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıldı. Karslı vatandaşlar ise, artan araç sayısının şehir içindeki trafiği olumsuz etkilediğini belirtirken, alternatif ulaşım çözümlerinin değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Ekrem İmamoğlu ve 99 Şüpheliye Gözaltı Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda, Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl’ın eşi ve Cübbeli Ahmet Hoca’nın damadının ağabeyi gözaltına alındı.
Haberler

Karaman’da Kaza Yapan Kadın Sürücü Yaralandı

Karaman’da bir otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve takla attı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.