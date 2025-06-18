Kars’ta Araç Sayısı 52 Bin 804

KARS’TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Mayıs ayında Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 52 bin 804’e ulaştı. Nisan ayında bu rakam 52 bin 451 olarak kaydedilmişti. Mayıs ayında 353 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında toplam 210 bin 295 taşıt trafiğe kaydedildi ve Kars bu sayı ile öne çıktı.

KARS’TA PARK SORUNU BÜYÜYOR

Kars’ta 52 bin 804 araca ulaşıldığında park sorunu ciddi bir mesele haline geldi. TUİK Kars Bölge Müdürlüğü, Mayıs ayı itibariyle il genelindeki araç sayılarını duyurdu. Kars ilk sırada yer alırken, Ağrı’da 35 bin 379, Iğdır’da 36 bin 709 ve Ardahan’da 21 bin 523 araç trafiğe kaydedildi.

MAYIS AYI TAŞIT DAĞILIMI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımına baktığımızda, motosikletler yüzde 44,8, otomobiller yüzde 41,4, kamyonetler yüzde 8,5, traktörler yüzde 2,6, kamyonlar yüzde 1,6, minibüsler yüzde 0,7, otobüsler yüzde 0,3 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 oranında yer aldı. Bir önceki aya göre taşıt kaydı; motosikletlerde yüzde 12,8, otomobillerde yüzde 8,4, traktörlerde yüzde 5,9, otobüslerde yüzde 5,1, kamyonetlerde yüzde 3,3 ve kamyonlarda ise yüzde 3,1 artış gösterdi. Ancak özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,8 ve minibüslerde yüzde 5,9 düşüş yaşandı.