Kars’ta Araç Sayısı 53 Bini Aştı

ARTAN ARAÇ SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 53 bini geçiyor. TÜİK’in Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri doğrultusunda Kars’ta toplamda 53 bin 405 araç tespit edildi. Kentte en fazla otomobil mevcutken, onu kamyonet, traktör ve minibüsler takip ediyor.

ARAÇ PARK SORUNU

Kars’taki araç sayısındaki artış dikkati çekerken, özellikle otomobil ve kamyonetlerde yoğunluk gözlemleniyor. Yeni kaydedilen araçlarla birlikte kentteki araç park sorunları da giderek büyüyor. Yetkililer, “Araç sayısındaki artışa paralel olarak trafik güvenliği konusunda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekiyor” uyarısını yapıyor.