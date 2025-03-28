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Kars’ta Asfalt Yama Çalışmaları Sürüyor

ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kars’ta karayolları ekipleri, şehir içindeki yollarda asfalt yama çalışmaları yapıyor. Kent genelinde tahrip olan ve bozulan yolların onarımına yönelik yürütülen bu çalışmalar çerçevesinde birçok noktada asfalt serim işlemi gerçekleştiriliyor. Karayolları ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kışın zor şartlarında hasar gören başta Atatürk Caddesi olmak üzere çeşitli caddelerde çukurları asfalt ile dolduruyor.

YOLLARIN KONFORU ARTACAK

Ekipler, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanarak yolların daha konforlu hale gelmesini sağlıyor. Vatandaşlar, yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ediyor ve yolların daha iyi bir hale gelmesinin ulaşımı kolaylaştıracağını belirtiyor. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, asfalt yama çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak belirlenen program dahilinde sürdürüleceğini aktarıyor.

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