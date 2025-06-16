Kars’ta Babalar Günü Etkinliği Düzenlendi

KARS’TA BABALAR GÜNÜ’NDE DUYGUSAL ETKİNLİK

FUTBOL TURNUVASINDA BABALAR VE ÇOCUKLAR BİR ARADA

Kars’ta Babalar Günü, köy okulunda duygu dolu ve renkli bir etkinlikle kutlandı. Boğazköy İlkokulu Müdürü Ela Kurnaz tarafından organize edilen “Babamla Sahadayım” temalı futbol turnuvasında, çocuklar babalarıyla birlikte sahaya çıkarak keyifli anlar yaşadı. Bu etkinlik, sporun birleştirici gücünü vurgulayıp baba-çocuk bağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Okul yönetimi, Boğazköy İlkokulu bahçesinde etkinlik için öncelikle sahayı hazırladı ve daha sonra öğrencilerin babalarıyla birlikte gelmelerini sağladı. Onlarca baba ve çocuğun katıldığı turnuva, dostluk ve eğlence içinde geçti. Maç bitiminde çocuklar, babalarının Babalar Günü’nü kutladı.

ETKİNLİĞİN DÜZENLENMESİNDEKİ EMEKLER

Etkinliğin başarılı bir şekilde geçmesi için okul idaresine teşekkür eden Saim Kaya, “Bugün Babalar Günü, okul yönetimi olarak hocaların desteğiyle bu etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bizleri çocuklarla buluşturup, çocuklarla futbol turnuvası hazırladılar. Turnuvada çocuklar gayet güzel eğlendi” sözlerini belirtti. Babasıyla futbol oynayan Nihat Balakar ise, “Öncelikle Babalar Günü kutlu olsun, hocalarımız güzel bir turnuva düzenledi. Maçı da çocuklarımız kazandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK VE TEŞEKKÜR

Futbol karşılaşmasını izlemeye gelen diğer öğrenciler de kardeşlerine ve babalarına destek olurken, aynı zamanda eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü Ela Kurnaz ve öğretmenlerine teşekkür etti. Bunun yanı sıra, öğrenci velileri bu tür aile odaklı etkinliklerin artmasını istediklerini dile getirdi.