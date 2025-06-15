Kars’ta Babalar Günü Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİK KARS’TA DÜZENLENDİ

Kars’ında Babalar Günü, köy okulunda hem duygusal hem de renkli bir etkinlikle kutlandı. Kars merkez Boğazköy İlkokulu Müdürü Ela Kurnaz tarafından düzenlenen “Babamla Sahadayım” temalı futbol turnuvasında çocuklar, babalarıyla birlikte sahada futbol oynadı. Bu etkinlik, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, baba-çocuk bağını da güçlendirmeyi hedefliyor.

BABALAR VE ÇOCUKLAR FUTBOLDA BULUŞTU

Boğazköy İlkokulu bahçesinde öncelikle sahayı hazırlayan okul yönetimi, ardından öğrencilerini babalarıyla birlikte okula davet etti. Çocuklar, babalarıyla sahaya çıkarak turnuvada yer aldı. Onlarca baba ve çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, dostluk ve eğlence dolu bir atmosferde gerçekleşti. Karşılaşma sonunda çocuklar, babalarının Babalar Günü’nü kutladı. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen okul idaresine teşekkür eden Saim Kaya, “Bugün Babalar Günü. Okul yönetimi olarak, hocaların desteğiyle bu etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bizleri çocuklarla buluşturup, futbol turnuvası hazırladılar. Çocuklar gayet güzel eğlendi” dedi.

VELİLERDEN TEŞEKKÜR

Oğluyla birlikte futbol oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten Nihat Balakar ise, “Öncelikle Babalar Günü kutlu olsun. Hocalarımız güzel bir turnuva düzenledi ve çocuklarımız maçı kazandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Kardeşleri ve babalarının futbol maçını izlemeye gelen öğrenciler, hem baba ve kardeşlerine destek verdi hem de eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar, turnuvayı organize eden Okul Müdürü Ela Kurnaz ve öğretmenlerine teşekkür ettiklerini belirtti. Ayrıca, öğrenci velileri organizasyondan memnuniyet duyduklarını ileterek, bu tür aile odaklı etkinliklerin artmasını istediklerini ifade etti.