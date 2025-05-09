Kars’ta Bahar Ekim Zamanı Başladı

BAHARIN GELİŞİ VE EKİM ZAMANI

Kars’ta baharın kendini göstermesiyle birlikte, arpa, buğday ve yulaf tohumları tekrar toprağa emanet ediliyor. Yağışların durmasının ardından çiftçiler tarlalarındaki yoğun çalışmalarına devam ediyor. Çok sayıda traktör, geniş bozkır arazilerinde ekim faaliyetlerini sürdürüyor. Kars merkeze bağlı Bulanık köyü, bu hareketliliğin en yoğun olduğu yerlerden biri haline geldi. Köy halkı sabahın erken saatlerinde tarlalara yöneldi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARIM

Köyde genç çiftçilerin başını çektiği traktör konvoyuna, geçmişin izlerini taşıyan Muhlis Sarıçam da katılıyor. Uzun yıllar köyde yaşayan Sarıçam, torunlarıyla birlikte tarlada modern tarım araçlarını izlerken, “Bizim zamanımızda öküzle çift sürülürdü, şimdi her şey otomatik olmuş. Yine de emek aynı, sabır aynı” diyor. Bu sözleriyle hem geçmişi anımsatıyor hem de tarımdaki emeğin önemine dikkat çekiyor.

UMUT VE GELECEK İÇİN TOHUMLAR

Tarlalarda atılan her bir tohum, yalnızca bir ürün değil aynı zamanda umut, gelecek ve geçim kaynağı anlamına geliyor. Bölge halkı bu yıl da topraklarının bereketli olmasını diliyor. Doğayla iç içe olmanın getirdiği huzuru yaşıyor ve bu kadim döngünün bir parçası olmanın mutluluğunu tatıyor.