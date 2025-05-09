Kars’ta Bahar Mesaisi Başladı

Baharın Gelişiyle Ekim Hazırlıkları

Kars’ta baharın gelmesiyle arpa, buğday ve yulaf tohumları tekrar toprağın kollarına bırakılıyor. Yağışların kesilmesinin ardından çiftçiler, yoğun çalışmalarına devam ediyor. Onlarca traktör, geniş bozkır arazilerinde ekim faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Kars merkeze bağlı Bulanık Köyü de bu yoğun faaliyetlerin yaşandığı önemli yerlerden biri. Köy halkı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarda yerini alıyor. Gençlerin liderlik ettiği traktör konvoyuna ise geçmişten gelen bir isim eşlik ediyor.

Geçmiş ve Emek Bir Arada

Muhlis Sarıçam, köyün “eski toprak”larından biri olarak dikkat çekiyor. Torunlarını tarlada yalnız bırakmayan Sarıçam, modern araçları gözlemleyerek, “Bizim zamanımızda öküzle çift sürülürdü, şimdi her şey otomatik olmuş. Yine de emek aynı, sabır aynı” diyerek nostalji ve emeğin değerine vurgu yapıyor. Tarlalarda atılan her tohum, yalnızca bir ürün için değil, aynı zamanda ümit, gelecek ve geçim kaynağının sembolü olarak öne çıkıyor. Bölge halkı, bu yıl da toprağın bereketli olmasını diliyor ve doğayla iç içe geçen bu kadim döngünün bir parçası olmanın huzurunu yaşıyor.