Kars’ta Bayram İçin Yoğun Güvenlik Tedbirleri

KARS’TA BAYRAM GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREVLER HAZIR

Kars’ta Ramazan Bayramı tatili nedeniyle günlük 72 araç, 81 ekip ve 318 jandarma ile 80 araç, 80 ekip ve 416 polis vatandaşların güvenliği için görev yapacak. Kars Valisi Ziya Polat, yaptığı basın toplantısında Karslıların bayramlarını huzur içerisinde geçirmeleri için jandarma ve polis ekiplerinin 7/24 hazır bulunduklarını ifade etti.

HUZUR İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Kars Valisi Ziya Polat, “Biz Gazi Kars olarak tedbirlerimizi aldık. 9 gün boyunca vatandaşlarımızın öncelikle huzur içerisinde atasının, ata toprağına, bayram yapacağı yere ulaşması için yollarda tedbirler alacağız” şeklinde konuştu. Her kavşakta bir ekibin olacağını belirten Polat, “Bölge ayrımını kaldırdık. Tüm kavşaklarda tedbirler alınacak” diyerek insanın yollarda rahat ve güven içinde seyahat etmesi için gerekli önlemlerin uygulanacağını söyledi. Ayrıca, elektrik, 112 ve itfaiye gibi hizmetlerin de görevlerinin başında olduğuna dikkat çekti.

SEYAHATLER İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Ramazan Bayramı süresince karayollarında trafiğin yoğunlaşması ve uzun mesafelere bağlı olarak seyahat sürelerinin artması bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla asayiş ve trafik tedbirleri alındı. Harakani Havalimanı, Tren Garı ve Otobüs Terminalleri gibi noktalarda, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi adına gerekli tedbirlerin uygulandığı ifade edildi. Ayrıca, AFAD, ARAS EDAŞ, Telekom ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yaparak halkın hizmetine sunulacak tedbirlerin alındığı bildirildi.

Alınan emniyet tedbirlerinin yanı sıra, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 112 Acil Çağrı hattına bildirmeleri gerektiği, bu durumun olaylara müdahalede büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.