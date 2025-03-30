Kars’ta Bayram Namazına Yoğun İlgi

CAMİLERE AKIN EDEN VATANDAŞLAR

Kars’ta Ramazan Bayramı sabahı, vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinde camilere gelen yüzlerce kişi, birlik ve beraberlik içinde bayram namazını kıldılar. Evliya Camii, Sultan Alparslan Külliyesi ve Fethiye Camii gibi birçok camide cemaat, saf oluşturarak dualar etti. Namazın akabinde, cemaate vaaz veren imamlar, bayramın manevi önemine dikkat çekerek, birlik, beraberlik ve paylaşmanın gerekliliğini anlattılar.

PROTOKOL ÜYELERİNDEN KUTLAMA AÇIKLAMALARI

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, “Ramazan Bayramımız mübarek olsun, merhamet, rahmet ayı olan ramazanı güzel bir şekilde yolcu ettik. Rabbim bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Bugün de Ramazan Bayramı’na ulaşmış olduk. Hep beraber Ebul Hasan Harakani’nin manevi atmosferindeyiz. Karslı hemşehrilerimizle birlikteyiz. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Türkiye’mizin, Kars’ımızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Karslılarla birlikte bayram namazını eda ettiklerini belirten Vali Ziya Polat ise, “Huzur şehri Gazi Kars’ta hemşehrilerimizle namazımızı kıldık. Öncelikle Gazi Karslı hemşehrilerimin, aziz Türk milletinin, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyoruz. Huzur içerisinde, barış içerisinde birlik beraberlik içerisinde kardeşlik içerisinde bayramı eda edeceğimizi yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” dedi.

DAYANIŞMA VE BAYRAMLAŞMA ANLARI

Namaz sonrasında protokol üyeleri ve vatandaşlar, cami avlularında birbirleriyle bayramlaşarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Bayram sevincini paylaşan Karslılar, aile büyüklerinin yanına gitmek üzere camilerden ayrıldılar. Kars’ta bayram namazı coşkusu, vatandaşların yoğun katılımıyla manevi bir atmosferde yaşandı.