Kars’ta Bayram Öncesi Pazar Hareketliliği Arttı

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Kars’ta Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte çarşı ve pazarlarda hareketlilik giderek artıyor. Şeker ve çikolata alanında faaliyet gösteren esnaflar, yoğun ilgi karşısında mutlu bir şekilde karşılıyor. Renkli ve çeşitli bayram şekerleri tezgahları süslerken, özellikle şekerlemelere olan talep oldukça yüksek.

VATANDAŞLAR EN GÜZEL ŞEKERLERİ SEÇİYOR

Bayram ziyaretleri için en güzel şekerleri seçme çabasında olan vatandaşlar, esnafın artan taleple birlikte stoklarını yenileyerek hazırlıklarını sürdürdüğünü gözlemliyor. Şekerleme satıcıları, “Bayram öncesi yoğunluk her yıl olduğu gibi bu yıl da arttı. Vatandaşlarımız bayram için şeker, çikolata ve lokum alıyor. Özellikle çocukların sevdiği meyveli ve sütlü çikolatalar çok talep görüyor” diyerek mevcut yoğunluktan memnun olduklarını ifade ediyor. Kars’ta, bayram hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, esnaf ve vatandaşlar bu sevinç dolu günleri coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.