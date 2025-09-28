Kars’ta Büyükbaş Hayvanlar Yola Çıktı

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN YOL ÇIKMASI SÜRÜCÜLERİ ZORA SOKTU

Kars’ta büyükbaş hayvanlar karayoluna çıkarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Kars-Ardahan karayoluna çıkan bu hayvanlar, trafik akışını tehlikeye sokuyor. Çobanların kayıtsız kalması ise sürücülerden tepki alıyor. Yoğun araç trafiğinin olduğu saatlerde sürücüler, hayvanlara çarpmamak için yavaşlamak zorunda kaldı.

Trafikte zaman zaman kısa süreli kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar, hayvan sahiplerinin daha dikkatli olması gerektiğini dile getiriyor. Yola çıkan hayvanlar, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla tekrar araziye yönlendiriliyor. Bu durum, hem sürücüler hem de hayvan sahipleri için dikkat gerektiren bir konu.