Kars’ta Büyükbaş Hayvanlar Yola Çıktı

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN YOL ÇIKMASI SÜRÜCÜLERİ ZORA SOKTU

Kars’ta büyükbaş hayvanlar karayoluna çıkarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Kars-Ardahan karayoluna çıkan bu hayvanlar, trafik akışını tehlikeye sokuyor. Çobanların kayıtsız kalması ise sürücülerden tepki alıyor. Yoğun araç trafiğinin olduğu saatlerde sürücüler, hayvanlara çarpmamak için yavaşlamak zorunda kaldı.

Trafikte zaman zaman kısa süreli kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar, hayvan sahiplerinin daha dikkatli olması gerektiğini dile getiriyor. Yola çıkan hayvanlar, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla tekrar araziye yönlendiriliyor. Bu durum, hem sürücüler hem de hayvan sahipleri için dikkat gerektiren bir konu.

Serdivan’da 120 Kişilik Türk Müziği Korosu Kuruldu

Serdivan Belediyesi, farklı yaş ve meslek gruplarından 120 kişilik Türk Müziği Korosu'nu kurarak yıl sonu konseri için hazırlıklara başladı.
Hasan Sait Emrem Halterdeki Başarısını İşine Borçlu

Afyonkarahisar'da bir gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki genç halterci, iş hayatını spor başarılarıyla harmanlayarak Türkiye Şampiyonası’nda 79 kiloda birincilik elde etti ve Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

