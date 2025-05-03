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Kars’ta Camlar Buzla Kaplandı

SOĞUK HAVA NEDENİYLE CAMLAR BUZ TUTTU

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı araçların camları buz tuttu. İlçede süreklilik gösteren dolu ve sağanak, yerini soğuk havaya bıraktı. Bu süreçte, soğuk hava nedeniyle araçların camlarının buzla kaplandığı görüldü.

VATANDAŞLAR CAMLARI TEMİZLİYOR

İlçede yaşayanlar, buz tutan camları temizleme işlemiyle uğraştı. Ahmet Turut, Sarıkamış’ta etkili olan soğuk havaya dikkat çekerek, “Sabah kalktığımızda arabaların camları buz tutmuştu biz de onları kazıdık.” diye konuştu.

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