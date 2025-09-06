Kars’ta Cenaze AFAD’la İndirildi

KALP KRİZİ DEHŞETİ

Kars’ta, yaylada yaşanan kalp krizi olayı, AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucunda çözüme kavuşturuldu. Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Yellikıran köyü yaylasında 65 yaşındaki Vahdettin Ataş kalp krizi geçirdi. Yaylada bulunan diğer vatandaşlar, durumu acil servise bildirmekte gecikince, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvuruldu.

ZOR ŞARTLARDA MÜDAHALE

Zorlu arazi koşulları nedeniyle olay yerine UMKE sağlık ekibi ve jandarma yönlendirildi. Ancak, jandarma ve UMKE’nin bölgeye ulaşamadığı durum karşısında, AFAD Kars İl Müdürlüğüne ait özel arazi aracı derhal gönderildi. Ekip, yaylada yaptıkları incelemede Vahdettin Ataş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZE NAKİL İŞLEMLERİ

Yaklaşık 20 kilometre boyunca, her iki tarafı da uçurum olan yolu aşarak cenaze aracının yaylaya ulaşması sağlandı. Ataş’ın cenazesi daha sonra köye taşındı ve otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ardından cenaze, işlemler için Ankara’ya götürüldü.