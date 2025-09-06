Kars’ta Cenaze AFAD’la İndirildi

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN CENAZESİ İNDİRİLDİ

Kars’ın Kağızman ilçesinde bulunan Yellikıran köyü yaylasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren vatandaşın cenazesi, AFAD ekipleri tarafından 4 saatlik bir çalışma sonucunda indirildi. Yaylada meydana gelen olayda Vahdettin Ataş (65) kalp krizi geçirdi. Olay anında yaylada bulunan diğer vatandaşlar cenazeyi indiremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ZORLU ARAZİ ŞARTLARIYLA MÜCADELE

Zorlu arazi şartlarından dolayı olay yerine UMKE sağlık ekibi ve jandarma gönderildi. Ancak jandarma ve UMKE ekiplerinin ulaşması mümkün olmayınca, AFAD Kars İl Müdürlüğü’ne ait özel arazi aracı bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD ekibi, yapılan incelemelerde Vahdettin Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE NAKİL SÜRECİ

Yolunun uçurumlarla çevrili olduğu yaklaşık 20 kilometrelik zorlu parkuru aşarak gelen arazi aracı, yayladaki cenazeyi alarak köye nakletti. Vahdettin Ataş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne, buradan da Ankara’ya götürüldü.