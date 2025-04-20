Kars’ta Çiftçiler Ekim Hazırlığı Yapıyor

KARS’TA ÇİFTÇİLER EKİM İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Kars’ta çiftçiler, topraklarını tohumlarla buluşturmaya başladı. Havanın ısınmasıyla birlikte 32 binden fazla çiftçi, 270 bin hektardan fazla alanda hububat ve yem bitkisi ekimine yöneldi. Kars, Türkiye’nin en önemli tarım ve hayvancılık alanlarından biri olarak biliniyor. Hububat ve yem bitkisi ekimi için tarım arazileri sürülmeye devam ediyor. Çiftçiler, 2025 yılının bereketli olmasını umut ediyor.

TARIM ARAZİLERİNİ SÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyü bölgesinde Ercan kardeşler, tarım arazilerini ekim öncesi hazırlık olarak kotan yapıyor. Devrim Deniz Ercan, “Tarlara başladık, malum havalar fırsat vermiyordu bize. Havalar sıcak başladık. Bugün sürüyoruz. Allah izin verirse 2-3 gün sonra ekime başlayacağız. Arpa ekeceğiz; arpa, buğday, yulaf, havalar izin verirse devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Batıkan Ercan ise, “Şu anda tarlamızı kotan yapıyoruz. Ekim için hazırlık yapıyoruz. Bir hafta sonra ekime başlayacağız. Mahsulümüz normal, oluyor; havalar çok yağışlı olunca verim yüksek oluyor. Yağış olmadığı durumlarda verimimiz fazla olmuyor. Kendimiz sulama yapamıyoruz. Yağmur yağarsa verim yüksek oluyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kars’ta, verimli bir sezon için çiftçiler, toprak hazırlığını özenle gerçekleştiriyor. Mibzerle düzgün ekim, doğru tohum ve dengeli gübreleme oldukça önemli. Belirlenen kriterlere göre ekimi yapılan toprakların verim düzeyi ise yüksek oluyor. Kars’ta, sabah erken saatlerden itibaren tarım arazilerini sürdüren çiftçiler, akşam geç saatlere kadar bu çalışmalara devam ediyor. Tarla işlerini tamamlayan çiftçiler, daha sonra evlerinin yolunu tutuyor.