Kars’ta Çocuk, Kanalda Kurtarıldı

Olayın Gelişimi

Kars’ta Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait olan sulama kanalına düşen bir çocuk, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, şehir merkezinde gerçekleşti. Bir çocuk dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ettiklerinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber ilettiler.

Kurtarma Çalışmaları

Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, kanala düşen çocuğu hızlı bir şekilde kurtararak güvenli bir alana taşıdı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdılar. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli, 15 milyon lira vurarak yakalandı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırmışlardı.
Çukurca’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çukurca'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 985 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 adet elektronik sigara yakalandı.

