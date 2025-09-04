Kars’ta Dayanışma İle Erişte Hazırlanıyor

KARS’TA GELENEKSEL DAYANIŞMA

Kadınlar, kışlık erzak hazırlıkları yapıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşerken, Karslı kadınlar el birliğiyle kış sofralarının vazgeçilmezi olan erişteyi imece usulü hazırlıyorlar. Köy evlerinde bir araya gelen kadınlar, hamur yoğuruyor, açıyor ve tezgaha serdikleri unlu hamurları özenle keserek erişteye dönüştürüyor. Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyündeki kadınlar, önce hamurları yoğurdu ardından da kışlık eriştelerini kesmeye başladı.

Kış hazırlıkları hakkında bilgi veren Gülsen Demirkaya, “Arkadaşlarla birlikte toplandık, kış ayları için imece usulü erişte kesiyoruz. Köyümüzün yemeğidir, kışın yapıyoruz. Erişte aşını, mercimekle yemeğini, patates ile yemeğini yapıyoruz” diyor. Kars’taki bu geleneğin yalnızca bir mutfak hazırlığı değil, aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olduğu vurgulanıyor. Bu buluşmalar komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor ve nesilden nesile aktarılan bir kültürel miras olma özelliği taşıyor.

Kültürel değerlerin aktarımı sürüyor. Yaşlı kadınlar, genç nesillere erişte yapımının inceliklerini öğretirken, bir yandan da sohbetler gerçekleştiriliyor, fıkralar anlatılıyor ve samimi bir dayanışma ortamı oluşturuluyor. Doğal ve katkısız gıdaların yeniden önem kazandığı günümüzde, Kars’ta sürdürülen bu gelenek sadece lezzetli erişte üretmekle kalmıyor, aynı zamanda toprağın ve insanlığın köklü değerlerini yaşatmaya devam ediyor. Kesilen erişteler, güneşte kurutulduktan sonra kış boyunca tüketilecek ve Kars’ın meşhur kaz etiyle birlikte sofralara lezzet katacak.