Kars’ta Değirmenlerde Bahar Hareketliliği Başladı

KARS’TA DEĞİRMENLERDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Kars’ta bahar mevsiminin gelmesiyle un ve yem üretimi yapılan değirmenlerde yoğun bir faaliyet dönemi başladı. Bölgedeki çiftçiler hasat sezonuna hazırlık yaparken, hayvancılıkla uğraşan üreticiler yem stoklarını tamamlıyor. Bu süreçte, değirmen işletmecileri artan talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyor.

DEĞİRMEN İŞLETMECİLERİ YOĞUN MESAİDE

Kars’ın Arpaçay ilçesinde bulunan Değirmenköprü Köyü’nde işletmeci olan Ümit Topçu Yılmaz, değirmeninin yaklaşık bir haftadır faaliyette olduğunu aktardı. Yılmaz, “Ya Allah Bismillah diyerek işe başladık. Şu anda yarma üretimi yapıyoruz ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. Değirmenimiz, Kasım-Aralık aylarına kadar aralıksız çalışmaya devam edecek. Şu an yarma üretimiyle başladık, aynı zamanda arpa unu ve arpa kırması üretimimiz de sürüyor” açıklamasında bulundu.

BÖLGEDEN MEMNUNİYET GÖRÜLÜYOR

Bölgede tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar, değirmenlerin tam kapasite çalışmaya başlamasından oldukça memnun. Baharın gelişiyle yeniden faaliyete geçen değirmenlerin yıl sonuna kadar hizmet vermeye devam edeceği kaydediliyor.