Kars’ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kars’ta AFAD Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatı, senaryo gereği 14 mahalle ve 7 köyde 6.9 büyüklüğünde meydana gelen bir depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını içerdi. 2025 yılı yerel düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan tatbikat, gerçeğini aratmayan bir simülasyon oldu.

HIZLI MÜDAHALE İÇİN SEFERBERLİK YAPILDI

Tatbikat, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan eski süt fabrikası mevkisinde gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 4 katlı 3 binanın yıkılması ve bir binada patlama yaşanması üzerine AFAD, UMKE, JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri hemen olay yerine ulaşarak göçük altında kalanların yer tespitine çalıştı. Arama kurtarma çalışmalarına Jandarma köpeği ‘Lezzet’ de katıldı. Ekipler, ses alınan bölgeleri işaretledikten sonra kurtarma işlemlerine başladı.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE GÖRÜNTÜLER

Enkaz altında kalan yaralılara yardım ulaşırken, ekipler çevre güvenliğini de sağladı. AFAD koordinesinde yapılan çalışmalarda, iki yaralı enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Patlamanın olduğu binadan da iki yaralı kurtarıldı. Bu süreçte, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin hızlı bir şekilde sunulabilmesi için Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Sahra Hastanesi kuruldu. Bölgedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

VALİ VEKİLİNDEN TATBİKAT DEĞERLENDİRMESİ

Tatbikatı izleyen Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, “Tüm kurumlarımızla özellikle deprem ve afet anında hızlı iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, imkan ve kapasitelerini görmek, bunları denetleyebilmek ve eksiklerini hissedebilmek için önemli bir tatbikatı gerçekleştirdik. Her an depreme ve afete hazır olacağız, tedbirlerimizi alacağız, hızlı müdahale ve iş birliğiyle maddi ve can kaybımızı azaltacağız” ifadelerini kullandı.