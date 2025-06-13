Kars’ta Dört Araçla Kaza Meydana Geldi

KAZA İLE İLGİLİ DETAYLAR

Kars’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Faikbey Caddesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi kavşağında gerçekleşti. İ.K. yönetimindeki 36 EA 379 plakalı otomobil, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı kavşağında İ.A.’nın kullandığı 34 FT 5282 plakalı araçla çarpıştı. İ.A.’nın aracı, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca daha çarptı.

Kazada sürücüler ile İ.S.K. ve I.K. yaralandı. Olayın ardından hemen 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne transfer etti.

TRAFFIC AKIŞI VE SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Kazanın ardından Faikbey ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa caddelerinde trafik akışı geçici olarak durduruldu. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından ve araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza hakkında tahkikat başlatıldı.