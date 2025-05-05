Kars’ta Düşen Hayvanların İki’si Telef

HAYVANLARIN KANALA DÜŞMESİ

Kars’ın Kağızman ilçesinde bir sulama kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4’ü kurtarılıyor, 2’si ise telef oluyor. Narinkale Caddesi üzerindeki Hidro Elektrik Santralı Barajı’nın kanalına düşen hayvanlar, bölge halkının dikkatini çekiyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Hayvanların kanala düştüğünü gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildiriyor. Olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri hızla sevk ediliyor. Gelen ekipler, sulama kanalına düşen hayvanları kurtarmak için seferber oluyor. Ekipler, sağladıkları halat yardımıyla 6 büyükbaş hayvandan 4’ünü başarılı bir şekilde kurtarıyor. Ancak suya kapılan diğer 2 büyükbaş hayvan kurtarılmadan telef oluyor.