Haberler

Kars’ta FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

KARS’TA FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Kars’ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üye olma suçundan hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

KOM EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Kars’ta KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan S.K.C. (48) saklandığı yerden yakalanarak gözaltına alındı.

S.K.C., İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra burada yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir büfeyi soyan Bulgar uyruklu kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlının, tanınmamak için saçını kestirdiği belirtildi.
Haberler

Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktor hesaplarını kullanarak 8 kişiye yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinden uyuşturucu aparatı ve madde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.