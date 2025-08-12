Kars’ta FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

KARS’TA FETÖ ÜYESİ YAKALANDI
Kars’ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üye olma suçundan hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
KOM EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ
Kars’ta KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan S.K.C. (48) saklandığı yerden yakalanarak gözaltına alındı.
S.K.C., İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra burada yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.