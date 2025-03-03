Kars’ta Güvenliği Sağlamak İçin Denetimler Yapıldı

ASAYİŞ VE GÜVENLİK UYGULAMASI YAPILDI

Kars’ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güvenliğin sağlanması için geniş kapsamlı bir asayiş ve güvenlik uygulaması düzenledi. Farklı yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde, araçların ve şahısların detaylı kontrolleri yapıldı. Polis ekipleri, kimlik sorgulaması ve şüpheli görülen araçlarda arama yaparak suç ve suç unsurlarına yönelik incelemeler gerçekleştirdi.

DENETİMLER ARTIRILDI

Özellikle kalabalık caddelerde ve meydanlarda yapılan uygulamalarla aranan şahıslar ve ruhsatsız silah taşıyanların denetimleri artırıldı. Kars Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki bu tür uygulamaların halkın güvenliği için düzenli olarak devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, vatandaşların kurallara uyması ve şüpheli durumları ihbar etmede duyarlı olmaları için çağrıda bulundu.