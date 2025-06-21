Kars’ta Güvenlik Uygulaması Yapıldı

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE UYGULAMASI

Kars’ta, “Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güvenlik Uygulaması” gerçekleştirildi. Kars İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği uygulama, şehir genelinde 31 ekip ve 98 jandarmanın katılımıyla yapıldı. Bu kapsamda 11 metruk bina ve inşaat ile 29 umuma açık yer kontrol edildi.

YOL KONTROLLERİ VE GÖZALTILAR

Uygulamada 39 noktada yol kontrolleri oyuncu yapıldı. Araçlarda ve vatandaşların üzerlerinde arama yapıldı. Bin 594 kişi sorgulanırken, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan toplamda 15 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden biri ‘Taksirle Birinin Yaralanmasına Sebep Olmak’ suçundan, bir diğeri ‘Askeri Ceza Kanununa Muhalefet’ suçundan, ayrıca ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak’ suçundan bir kişi ile 12 yoklama kaçağı tespit edildi. Yakalanan 15 kişiden birinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

SÜREKLİ ASAYİŞ VE GÜVENLİK

Kars İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ve güvenlik uygulamalarının yakından takip edileceğini ve hız kesmeden devam edeceğini duyurdu. Bu tür uygulamaların, bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamada önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.