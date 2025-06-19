Kars’ta Hapis Cezası Olan Kişi Yakalandı

HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Kars’ta, hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN YARGILANIYORDU

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, hakkında “Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 3 yıl, 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı’na getirildikten sonra adliyeye sevk edildi ve burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.