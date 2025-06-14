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Kars’ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Kars’ta 15 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Kars Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, suçluların yakalanması için çalışmalar yürütüyor.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOM ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonda yapılan aramada, “TCK-81 Kasten Öldürme ve TCK-81/1 Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından 4 ayrı eylemle toplam 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 yaşındaki E.D. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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