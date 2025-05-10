Kars’ta Hayvan Sesleri Yükseliyor

YENİ BAHARDA MERALAR HAREKETE GEÇİYOR

Kars’ta meralarda hayvan sesleri duyulmaya başlıyor. Uzun ve soğuk geçen kış döneminin ardından, hayvan yetiştiricileri hayvanlarını meralarda otlatmaya çıkarıyor. Türkiye’nin önde gelen hayvancılık illerinden biri olan Kars’taki meralar, bu süreçte canlılık kazanıyor. Kuzu ve koyun seslerinin yankılandığı geniş meralar, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne seriliyor.

YETİŞTİRİCİLERİN BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte hayvanlarını meralara çıkardıklarını dile getiren hayvan yetiştiricisi Sezer Kurtbaş, “Beklediğimiz bahar geç geldi, her şeye rağmen yine hayvanlarımızı çıkardık. Ekinlerimizi de ektik. Güzel bir verim olmasını diliyorum” diyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeşeren meralarda hayvanlar yeniden yaşam buluyor. Büyük ve küçükbaş hayvan sürüleri, yeşil meralarda otlayarak farklı bir görüntü oluşturuyor.

RENKLİ MANZARALAR OLUŞUYOR

Arpaçay çayının çevresinde yayılan hayvan sürüleri, zengin bir doğa manzarası sunuyor. Meraların güzelleşmesiyle birlikte, hayvanların otlattığı bu alanlar renkli görüntüler ortaya koyuyor. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin umutları, baharla birlikte artıyor.