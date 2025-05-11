Kars’ta Hayvan Sürüsüne Yıldırım Düştü

KARS’TA YILDIRIM DÜŞMESİ

Kars’ta meydana gelen olayda, büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti. Olay sonucunda iki çoban yaralanırken, on büyükbaş hayvan telef oldu. Kars’taki sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde hayvanları otlatan Ö.B. ve Gökhan Y., sağanağın başlamasıyla hayvanlarla birlikte köye dönmeye karar verdi.

SAVUNMASIZ HAYVANLAR

Yağmurun ardından peş peşe düşen yıldırımlardan biri, hayvan sürüsüne isabet etti. Yıldırım düşmesiyle birlikte Ö.B. ve Gökhan Y., kısa bir süre baygınlık geçirdi. Bu olay neticesinde on büyükbaş hayvan telef oldu. Köylüler, yaralı çobanları Kars’taki hastanelere ulaştırmak için yardım etti.

Olayı anlatan Gökhan Y., hayvanlarla birlikte köye dönerken yıldırım düştüğünü ve kendilerine geldiklerinde hayvanların telef olduğunu ifade etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.