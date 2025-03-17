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Kars’ta Heyelan: Yol Kapandı, Araçlar Mahsur Kaldı

HEYELAN OLAYI GERÇEKLEŞTİ

Sarıkamış ile Kağızman arasındaki kara yolunda bu sabah saatlerinde bir heyelan gerçekleşti. Dağlık alandan kopan toprak ve kaya parçaları, yolu tamamen kapatarak ulaşımı imkânsız hale getirdi. İstinat duvarının yıkılması sonucunda yola düşen büyük kaya parçaları, durumu kritik bir noktaya taşıdı.

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Sabah saatlerinde köylerinden yola çıkan vatandaşlar, bu felaket nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolun kısa süre içinde açılmasını bekleyen vatandaşlar, çok sayıda aracın da yolda sıkıştığını ifade etti. Neyse ki can ve mal kaybı yaşanmayan olay sonrasında bölgeye gerekli ekiplerin hemen sevk edildiği öğrenildi.

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