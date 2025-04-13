Kars’ta Hız Pateni Yarışları Devam Ediyor

DÜZENLENEN YARIŞLAR NEFES KESİYOR

Kars’ta düzenlenen hız pateni yarışları heyecan dolu anlara sahne oluyor. Sporcular, buz pistinde zamanla yarışırken, düşüp kalkarak mücadele ediyor. Yarışların tribünlerinde ise sporcuların aileleri yoğun bir destek veriyor. Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği Müsabakaları, ikinci gününde devam ediyor.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğiyle Kars Olimpik Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun’dan gelen toplam 121 sporcu, Junior C, Junior D, Junior E, Junior F ve Junior G kategorilerinde yarışıyor. Yarışmanın son gününde küçük sporcular, buz pistinde yeteneklerini sergiliyor. İlk sırayı elde etmek için birbirleriyle kıyasıya rekabet eden yarışmacılar, zaman zaman dengelerini kaybederek düştü. Ancak tüm sporcular, hiçbir şey olmamış gibi yarışı sürdürerek renkli anlar oluşturdu.

YARIŞMALAR BUGÜN SONA ERECEK VE ÖDÜLLER DAĞITILACAK

Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği Müsabakaları, bugünün ilerleyen saatlerinde sonuçlanacak. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödüllerinin verileceği belirtildi.