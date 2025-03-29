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Kars’ta İki Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ

Kars’ın Selim ilçesinden Sarıkamış yönüne seyir halindeki Erdem Zenci’nin kullandığı hafif ticari araç, Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar’ın yönetimindeki araçla çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve İsmet Doğan (42) yaralandı. Ekiplerin çalışmalarıyla araçlarda sıkışan yaralılar çıkarıldı. Yaralılar, Kars merkezi ile Selim ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Selim Devlet Hastanesi’ne götürülen İsmet Doğan ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne sevk edilen sürücü Murat Can Çınar, kurtarılamadı. 5 yaralının durumunun ağır olduğu gelen bilgiler arasında. Jandarma ve polis ekipleri, olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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