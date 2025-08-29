Kars’ta İki Dernek Proje Desteği Aldı

KARS’TA PROJE DESTEĞİ ALAN DERNEKLER

Kars’ta iki dernek, İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2017 tarihli yönergesi çerçevesinde proje desteği almaya hak kazandı. Kars Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Karslı Girişimci Kadınlar Derneği, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile bir protokol imza töreni gerçekleştirdi. Açılış Kars Valiliğinde yapıldı ve törene Vali Ziya Polat, Vali Yardımcısı Aydın Göçer, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cafer Avınca, Kars Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhsin Ağçay ve Karslı Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Serap Çetin Çağatay katıldı.

PROJELERİN DETAYLARI

Kars Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 1 milyon 468 bin 600 TL bütçeli “Bir Vefa Yolculuğu: Kars’tan Çanakkale’ye Şehit Yakınları ve Gazilerimizle” projesi ile Karslı Girişimci Kadınlar Derneği’nin 239 bin TL bütçeli “Aile Birliğini Koruma ve Yaşatma” projeleri İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. Projeler hakkında bilgi alan Vali Ziya Polat, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanımıza ilimizi ziyaretlerinde konuyla ilgili bilgilendirme yapmıştık. Sağ olsun kendileri, projelerinizi yazın bize destek olalım demişti. Biz de projelerimizi yazdık ve onaylandı. Çanakkale, aklımızın ve gönlümüzün her daim attığı yer. Şehit ailelerimizin oraya gönderilmesi boynumuzun borcu. Bakanlığımız bu konuda destek verdiler. Şehit ailelerimizi orada misafir edip o mekanın manevi ruhunu yaşamalarını istemiştik. Bu seneyi, Cumhurbaşkanımız aile yılı ilan etmişti. Sağ olsun Girişimci Kadınlar Derneğimiz de aile yılı münasebetiyle proje yazdı. İki projemiz geçti, ilimize ve derneklerimize hayırlı olsun” dedi.

AİLENİN ÖNEMİ

Vali Polat, “Aile yılı sadece proje kapsamında değil. Biz tüm yılı bu memleketin, bu toplumun temel yapısı olan aileye ne kadar sahip çıkarsak topluma da o kadar sahip çıkmış oluruz. Anne aileye sahip çıkınca eşine de sahip çıkıyor, çocuğuna da sahip çıkıyor, sokağa da sahip çıkmış oluyor. Suç oranları azalıyor. Bu nedenle aile ile ilgili her türlü çalışmanın yanında olacağımızı tekrar belirtiyoruz. Zaten kurum ve kuruluşlarımız bu çalışmaları yapıyor. Ancak STK’ların da bu işlere ortak olması bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Polat ve dernek başkanları protokol imzalarını attı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.