Kars’ta Jandarma, Emniyet Kemeri Eğitimi Verdi

JANDARMA EKİPLERİ EMNİYET KEMERİ FARKINDALIĞI YARATIYOR

Kars’ta jandarma ekipleri, simülasyonlu bir etkinlik düzenleyerek emniyet kemeri kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Kars İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma 13’üncü Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Bedesten bölgesinde 33 vatandaşa Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı kullanarak eğitim verdi. Amaç, trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak, toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşların bu konu üzerindeki bilinç seviyelerini yükseltmek oldu.

UYGULAMALI EĞİTİM

Jandarma ekipleri, etkinliğe katılan 108 vatandaşın simülasyon aracına binerek olası bir trafik kazası durumunda emniyet kemerinin hayati önemini uygulamalı şekilde görmelerini sağladı. Etkinlikte, emniyet kemerinin yalnızca yasal bir yükümlülük olmadığı, aynı zamanda hayati tehlikeleri azaltan bir önlem olduğu vurgulandı. Bu tür bilgilendirmelerin, sürücü ve yolcuların güvenliğini artırmaya yönelik önemli adımlar olduğu ifade edildi.